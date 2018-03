Carabinieri multano bar nel Teramano: faceva ballare 'cubisti'

CRONACA. SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA. I carabinieri bloccano lo show dei cubisti. I militari della stazione di Sant'Egidio alla Vibrata hanno fatto irruzione in due bar della cittadina teramana interrompendo lo spettacolo degli "uomini immagine" e facendoli scendere dalle pedane mentre si esibivano per il piacere del pubblico femminile. In un secondo esercizio pubblico della stessa citta', i militari invece hanno staccato la spina al dj che curava la parte musicale dello spettacolo. Il motivo dei controlli a sorpresa era mirato all'accertamento amministrativo dell'autorizzazione o della licenza allo svolgimento di pubblici spettacoli ed intrattenimenti danzanti da parte dei due esercizi pubblici. Da accertare se i due locali avevano o meno l'agibilita' e se erano idonei ad ospitare pubblici spettacoli. 18/12/2010 10.47