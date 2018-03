Precari Comune di Giulinova: contratti prorogati fino a giugno 2011

CRONACA. GIULIANOVA. L'Amministrazione prolunga fino al giugno 2012 il contratto a 12 lavoratori precari. Sono impiegati, con contratto a tempo determinato in scadenza il 31 dicembre, nei vari settori del Comune. «La Giunta – spiega in proposito il sindaco Mastromauro– ha infatti trovato, con un notevole sforzo giuridico e soprattutto economico, considerando che il Governo ha tagliato al nostro Comune oltre 587.000 euro, la soluzione per prolungare il contratto ai lavoratori, assicurando la loro permanenza in servizio sicuramente fino al giugno 2012». Secondo Palazzo di città «la soluzione trovata dall'Amministrazione per i lavoratori è la migliore possibile. Veramente di più non si poteva fare». 17/12/2010 16.59