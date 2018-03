L’olio biologico d’Abruzzo in onda su Rai3

ENOGASTRONOMIA. ABRUZZO – Il nostro olio biologico extravergine sarà in onda a Geo&Geo su Rai 3. Oggi, 16 dicembre, durante il programma televisivo andrà in onda un servizio sull'olio della regione, in particolare della zona del Sangro-Aventina. L'evento è organizzato dal Ministero per le Politiche Agricole insieme con la Regione Abruzzo ed è parte di un piano denominato “Promomozione del bio al cittadino consumatore”. «In particolare l’iniziativa – afferma l’assessore all’agricoltura Mauro Febbo - ha come obiettivo quello di fornire, le cognizioni tecniche ed i valori culturali del biologico ai cittadini-consumatori incentivandone l’acquisto». 16/12/2010 10.08