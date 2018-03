Casalincontrada, appuntamenti per il Natale 2010

CASALINCONTRADA – L'associazione La Porta presenta gli eventi organizzati per il Natale 2010. Carmine Esposito, membro del comitato, ha realizzato e allestito il presepe meccanico. Il lavoro sarà esposto fino al 9 gennaio nella sede del La Porta in C.so Vittorio Emanuele III, sempre lì i membri dell'associazione organizzeranno per il 19 dicembre una mostra di antiche cartoline d'auguri. Venerdì 17dicembre, nella Chiesa della Madonna delle Grazie, il soprano Letizia Triozzi si esibirà accompagnata da Maurizio Chiavaroli al piano per il concerto di Natale con arie barocche e canti natalizi. 16/12/2010 10.06