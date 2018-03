Sportello mediazione familiare a Pescara

CRONACA. PESCARA. Uno Sportello di Mediazione Familiare presso cui indirizzare i coniugi che hanno deciso di separare i propri percorsi di vita per giungere a un divorzio il meno doloroso possibile per i figli, principali vittime di divorzi litigiosi, e trovare il giusto compromesso per proseguire i rapporti per il bene della prole anche dopo aver sciolto il vincolo del matrimonio. E’ questo il frutto dell’accordo stipulato con il presidente del Tribunale Giuseppe Antonio Cassano, che punta a ridurre i contenziosi inerenti i divorzi, che a volte generano lunghi e difficili percorsi giudiziari. Il servizio è stato istituito presso il segretariato sociale dell’assessorato alle Politiche sociali del Comune e sarà attivo ogni lunedì dalle 10 alle 12 e ogni giovedì dalle 16 alle 18. 16/12/2010 8.36