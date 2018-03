Il popolo di Francavilla, l'associazione che vuole bene alla città

CRONACA. FRANCAVILLA AL MARE. Si è svolto giovedi 18 Novembre il primo incontro ufficiale per l'associazione socio politica culturale “Il popolo di Francavilla” figlia dell’associazione madre “Il popolo d'Abruzzo”. L’idea progettuale è quella di migliorare le condizioni di sviluppo in molte attività, specie in campo Turistico, concentrandosi sulla eco-compatibilità globale ed il miglioramento della qualità della vita, sullo sviluppo occupazionale per i nostri giovani e in generale, sulla crescita culturale della nostra comunità. Tra gli scopi: «combattere il degrado, promuovere e sostenere le attivita’ sociali, politiche, sportive, associazionistiche e culturali, riscoprire e diffondere la conoscenza delle tradizioni popolari regionali, con il conseguente consolidamento dell’identità territoriale come valore di cittadinanza». Il 6 dicembre i soci fondatori si sono riuniti e ad unanimità hanno costituito il direttivo dell’associazione dando carica pro-tempore, oltre al già presidente Carla Leone, al vicepresidente esecutivo Vincenzo Consalvi e al segretario Anna Paris. 16/12/2010 8.35