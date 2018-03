Incendio in fabbrica di San Salvo, nessun ferito

CRONACA. SAN SALVO. Un incendio e' divampato nel pomeriggio di oggi alla 'Cmi', una fabbrica di San Salvo specializzata nella realizzazione di carpenterie metalliche. Per cause al vaglio dei vigili del fuoco di Vasto, subito giunti sul posto, le fiamme si sono sviluppate dai filtri d'aspirazione del forno per la verniciatura. Dopo i primi attimi di tensione, sono stati gli stessi operai al lavoro a circoscrivere l'incendio con gli estintori, prima che i pompieri riportassero la situazione in sicurezza. Non ci sono stati feriti ne' intossicati, come accertato dopo gli accertamenti medici disposti per precauzione dall'azienda. 16/12/2010 8.08