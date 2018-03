Energia: inaugurati 15 impianti fotovoltaici in Abruzzo

CRONACA. ABRUZZO. Sono stati inaugurati oggi 15 impianti fotovoltaici realizzati su suolo pubblico abruzzese dalla Ghella e dalla società spagnola Gransolar, tramite la controllata GransolarGhella. Undici degli impianti sono stati finanziati dalla Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo (Biis), la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo dedicata al Public Finance, tramite interventi di project financing, alcuni dei quali in pool con Intesa Sanpaolo, per un valore complessivo di 25 milioni di euro. I Comuni interessati sono quelli di Sant'Eusanio del Sangro (Chieti), Canosa Sannita (Chieti), Arielli (Chieti), Dogliola (Chieti), Cansano (L'Aquila), Corfinio (L'Aquila), Crecchio (Chieti), Carpineto Sinello (Chieti), Mozzagrogna (Chieti) e Roccascalegna (Chieti); gli impianti genereranno una potenza totale di 15,2 MWp, consentendo un risparmio di emissioni di anidride carbonica stimata intorno alle 12.750 tonnellate annue e maggiori risorse per le casse dei Comuni interessati che, tra l'altro, al termine della concessione di 20 anni, potranno esercitare l'opzione di acquisto a prezzo simbolico degli impianti. 15/12/2010 13.38