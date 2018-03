A Vasto inaugurato nuovo asilo nido per 50 bambini

CRONACA. VASTO. Inaugurazione ufficiale, stamane, alla presenza del vescovo Bruno Forte, del nuovo asilo comunale del quartiere dell’Incoronata. Si tratta di una struttura moderna ed al passo dei tempi, realizzata dall’amministrazione comunale in soli 21 mesi. L’asilo si estende su una superficie di 800 metri quadrati, è antisismico ed è dotato di impianto di riscaldamento a pavimento e di impianto di video sorveglianza. Ospiterà fino a 50 bambini nelle tre sezioni (lattanti, divezzi e semidivezzi). «E’ un sogno che si realizza – ha detto il sindaco Luciano Lapenna – si tratta del terzo asilo comunale che va a migliorare sensibilmente l’offerta per i più piccini. Per il futuro è evidente che bisognerà guardare ad altri quartieri ed in modo particolare a Via Alborato, nei pressi di quella che sarà la nuova Parrocchia del Sabato Santo: un quartiere dove questa Amministrazione ha già investito tanto in termini di infrastrutture ma che necessiterà, in tempi ragionevolmente brevi, di un asilo come quello che stiamo inaugurando questa mattina». 04/09/2010 14.18