Montesilvano, Babaman in Concerto al Touch

MUSICA. MONTESIVANO - Babaman in concerto giovedì, 23 Dicembre, al Touch. Il cantante Reggae presenterà il suo nuovo lavoro discografico Raggasonico da cui è tratto il suo ultimo singolo “la Coca”. “La Coca” affronta il tema della cocaina e della sua diffusione tra i giovani. L'artista ha presentato la canzone il 1 dicembre in occasione della giornata mondiale per la lotta contro l'Aids, in collaborazione con il circuito radio universitario USTATION. Il disco è prodotto da Produzioni Oblio che, dal 1997, si occupa di hip hop e, in generale, di black music Italiana. 15/12/2010 10.44