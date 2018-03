Teramo, Facoltà di Veterinaria certificata

UNIVERSITA’. TERAMO – La Facoltà di Medicina Veterinaria ha ottenuto l'approvazione dell'European Associazion of Estabilishment for Veterinary Education. L'ente europeo ha classificato Teramo sesta su quattordici facoltà riconosciute per didattica e ricerca. «Si tratta di un traguardo straordinario e prestigioso – ha dichiarato il preside Fulvio Marsilio – che permette alla Facoltà, prima fra quelle appartenenti alla fascia degli Atenei medio-piccoli, di guardare con serenità al futuro, atteso che per decisione ministeriale dal 2013 solo le Facoltà approvate potranno continuare ad immatricolare studenti». 15/12/2010 10.44