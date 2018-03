Pescara, "Il Bello, il Furbo e il Cretino" in scena per i sordomuti

PESCARA – Il Trio comico “Il Bello, il Furbo e il Cretino” sarà in scena sabato, 18 dicembre, presso l'Auditorium De Cecco in Piazza Unione. Lo spettacolo di beneficenza è organizzato dall'associazione per sordomuti Sordolis Abruzzo onlus in collaborazione con il Consiglio regionale della regione Abruzzo. Il trio alternerà momenti di comicità e di magia in forma di mimo, questa tecnica permetterà a tutti, anche agli spettatori sordomuti, di comprendere appieno il significato dello spettacolo. «Si tratta di un importante momento di integrazione e abbattimento delle barriere architettoniche – afferma Giuseppe Pesante presidente della Sordolis- per coloro che sono affetti da alterazioni all'udito». 15/12/2010 10.34