Piano di monitoraggio dei molluschi abruzzesi

CRONACA. PESCARA. La Giunta regionale, nella seduta di ieri, ha approvato un provvedimento che permette l'attuazione del Piano di monitoraggio dei molluschi marini bivalvi al quale saranno destinati 160 mila euro del Fondo unico per le politiche della pesca. Lo ha reso noto l'assessore alla Pesca, Mauro Febbo, che ha ottenuto dall'Esecutivo l'approvazione del provvedimento il cui obiettivo è quello di consentire la realizzazione di una classificazione delle acque marine ai fini della pesca e dell'allevamento di vongole nostrane e cozze". La somma utilizzata costituisce un contributo straordinario per avviare tutta una serie di attività previste dal Piano di monitoraggio approvato dalla Giunta nei mesi precedenti. Il Servizio Sanità veterinaria e Sicurezza Alimentare regionale realizzerà i controlli avvalendosi dell’Istituto zooprofilattico “G.Caporale” che si occuperà di effettuare le analisi. Verranno coinvolti anche i pescatori che metteranno a disposizione le loro imbarcazioni per eseguire i prelievi. 14/12/2010 17.46