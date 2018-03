ATR, proroga della Cigs fino al 14 marzo

CRONACA. TERAMO. Riunione tecnica, questa mattina, in Provincia, per dare il via libera alla proroga della cassa integrazione straordinaria dei 542 dipendenti del Gruppo ATR, attualmente in amministrazione straordinaria, a far data da domani e fino al 14 marzo 2011. La proroga della Cigs si rende necessaria perché possa essere portato a termine il programma di cessione dell’azienda con sede a Colonnella. All’incontro di questa mattina, coordinato dal responsabile del Servizio relazioni industriali dell’ente, Paolo Rota, hanno partecipato il delegato alla gestione delle imprese del Gruppo ATR, Salvatore De Bellis, assistito dall‘avvocato Doriana Cosenza, responsabile del personale del Gruppo, e la RSU assistita da Antonio Liberatori (Cisl), Giampiero Dozzi (Cgil) e Gianluca Di Girolamo (Uil). 14/12/2010 17.31