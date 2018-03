Neve, in provincia di Chieti nessun problema alla viabilità

CRONACA. CHIETI. La macchina dell'emergenza messa a punto dalla Provincia ha evitato situazioni di disagio sulla viabilità. I primi mezzi spazzaneve e spargisale sono stati azionati alle 21.30 ed hanno lavorato per tutta la notte, privilegiando le zone dove la neve è stata più insistente. Tutto il territorio comunque è stato verificato e questa mattina si registravano solo piccoli disagi, legati alla temperatura che non ha permesso nel corso della notte l'azione efficace del sale, che comunque ha iniziato a sciogliere il ghiaccio con l'arrivo del mattino, grazie anche al sole che ha illuminato le prime ore della giornata. In questo momento, tutte le strade provinciali sono tornate ad essere perfettamente transitabili. 14/12/2010 13.15