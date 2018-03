Scuola: occupato anche lo scientifico Galilei a Pescara

CRONACA. PESCARA. Occupato da ieri sera anche il liceo scientifico Galilei a Pescara. Una cinquantina di studenti hanno dormito nella scuola e resteranno in occupazione fino a questo pomeriggio in accordo anche con le forze di polizia. Gli studenti hanno assicurato libertà di lezione per tutti i colleghi, ma hanno anche tenuto a raccontare che a causa della pioggia e neve notturna l'ultimo piano dell'istituto ha subito delle infiltrazioni. Nel pomeriggio corsi autogestiti anche di fisica e cineforum. 14/12/2010 10.46