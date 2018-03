Allarme furti a Casalbordino, nasce comitato civico per sicurezza

CRONACA. CASALBORDINO. E' allarme a Casalbordino per i furti nelle case: ladri scatenati e senza paura, lungo le vie di periferia e in pieno centro in una sola notte hanno visitato 10 appartamenti. Gli abitanti, spaventati da questa situazione, si sono riuniti in un pubblica assemblea sul tema della 'criminalita' e sicurezza a Casalbordinò. Si è costituito un comitato civico che sta raccogliendo le firme e avanzando proposte come elevare la caserma dei carabiniere di Casalbordino alla fascia prima con copertura durante le 24 ore oppure di potenziare l'organico e contestuale spostamento della competenza, dalla Compagnia di Ortona a quella di Atessa o Vasto che distano circa 20 km con conseguente celerità di intervento, con periodico svolgimento di orario notturno e copertura del territorio. Inoltre, fattiva collaborazione e sinergia tra i carabinieri e la polizia municipale, attraverso accordi con l'amministrazione comunale. 14/12/2010 10.46