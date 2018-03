"Uomo e Galantuomo" in scena al teatro Odeon di Roseto

SPETTACOLO. ROSETO – “Uomo e Galantuomo” di De Filippo in scena oggi al teatro Odeon di Roseto. Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Roseto in collaborazione con l'associazione teatrale abruzzese molisana in occasione del terzo appuntamento della stagione di prosa. La trama di “Uomo e Galantuomo” presenta la caratteristica tipica del teatro partenopeo: l'equivoco che scaturisce nel caos generale. Francesco Paolantoni sarà il protagonista e reciterà insieme con Mimmo Esposito, Ciro Capano, Patrizia Spinosi, Giuseppe Mastrocinque, Federica Aiello, Sergio Celoro, Antonio Fiorillo , Tonino Taiuti, Antonella Stefanucci, Fiorenza Calogero. Musiche, costumi e scene di Paolo Coletta, Silvia Polidori e Andrea Taddei. 14/12/2010 10.26