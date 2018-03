A Penne arriva l'astronauta Umberto Guidoni

POLITICA. PENNE. Domenica 5 settembre, alle ore 19:00, a Penne presso l'area antistante la porta di San Francesco l'astronauta ed ex europarlamentare Umberto Guidoni, intervistato da Oscar Buonamano, parteciperà ad un incontro sul tema “Costruzione di un nuovo centrosinistra: quali prospettive?” nell'ambito della festa di Sinistra Ecologia e Libertà dell'area vestina. Umberto Guidoni, attualmente responsabile dell'università e della ricerca scientifica per la segreteria nazionale di SEL, è laureato in Fisica ed è stato ricercatore scientifico, prima presso la Divisione Energia Solare dell'ENEA e successivamente presso l'Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario (FSI). 04/09/2010 13.35