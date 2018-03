CRONACA. PESCARA. Un 70enne di Pescara, R.M., è ricoverato in coma all'ospedale del capoluogo adriatico in seguito ad un incidente domestico avvenuto in mattinata. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto da una scala mentre faceva dei lavori nel garage della sua abitazione. Il 70enne, soccorso dagli uomini del 118, ha riportato un grave trauma cranico. 11/12/2010 15.56