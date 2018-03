Blitz della guardia di finanza di Giulianova: rivenuti 4.000 capi contraffatti

CRONACA. MARTINSICURO – La guardia di finanza nei giorni scorsi ha sequestrato 4.325 prodotti contraffatti di marche prestigiose. La merce era custodita in un garage adibito a deposito. Il blitz è scattato in seguito ad appostamenti durante i quali i militari hanno rilevato manovre sospette di carico e scarico merci ad orari inconsueti. Le Fiamme Gialle giuliesi hanno inoltre fermato il responsabile, un uomo di origine campana. Il soggetto sarà sottoposto ad ulteriori indagini in quanto risulta completamente sconosciuto al fisco ed è quindi considerato evasore totale. Si sta valutando il coinvolgimento di altre persone. 11/12/2010 12.17