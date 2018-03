Torre de Passeri, la festa patronale e i 150 anni dell’unità d’Italia

TRADIZIONI. TORRE DE' PASSERI. Anche quest'anno il 13 dicembre è in programma la Festa patronale di Santa Lucia insieme con le celebrazioni per il 150° esimo dell'unità d'Italia. L'evento è organizzato dal Comune con la Pro-loco e la Parrocchia locale ed è un connubio tra sacro e profano. Lunedì le celebrazioni religiose culmineranno con il “ballo della pupa”. A seguire uno spettacolo pirotecnico segnerà la fine della festa patronale e l'inizio dei festeggiamenti per l'anniversario dell'Unità d'Italia con fuochi tricolore e canti patriottici e risorgimentali. Parteciperanno alla festa il parroco Don Giovanni Cianciosi, il sindaco Antonello Linari, le autorità civili e militari. 11/12/2010 12.13