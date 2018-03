Forestale: sequestrata discarica di rifiuti speciali a Montenerodomo

CRONACA. GUARDIAGRELE. Il Comando Provinciale di Chieti del Corpo forestale dello Stato ed il Coordinamento territoriale per l’Ambiente del C.F.S. di Guadiagrele, hanno individuato in località Monti, nel comune di Montenerodomo una discarica di rifiuti speciali provenienti principalmente dal settore edilizio. L’area è stata sottoposta a sequestro e raggiunge un’estensione di circa 1300 mq con un volume di 2200 mc. Dell’operazione è stata immediata notizia alla competente Procura della Repubblica di Lanciano alla quale sono state deferite due persone residente nella provincia di Chieti, per violazioni al Testo Unico Ambientale (D.Lg.vo 152/2006). 11/12/2010 12.10