Nominati i nuovi Direttori Amministrativo e Sanitario della ASL di Teramo

CRONACA. TERAMO. Ad affiancare il Prof. Giustino Varrassi alla guida della ASL teramana saranno Lucio Ambrosj come Direttore Amministrativo e Camillo Antelli quale Direttore Sanitario. Così come annunciato da Varrassi nei giorni scorsi, la nomina di due teramani, che peraltro lavorano da molti anni proprio all’interno dell’Azienda Sanitaria di Teramo, «è non solo una forma di rispetto nei confronti del territorio teramano, che certamente esprime elevate professionalità, ma anche, e soprattutto, dovuta alla necessità di creare uno staff che conosca perfettamente i punti di forza e quelli di debolezza della ASL provinciale». 11/12/2010 12.08