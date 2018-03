La ricostruzione de L’Aquila che passa per una messa in piega

COMMERCIO. L’AQUILA. Si può contribuire alla “ricostruzione” con una messa in piega? Forse sì. Rita e Mauro Di Stefano possono essere l’esempio della città che ha il coraggio di rialzare la testa, con le proprie forze. L’esempio di chi nonostante le difficoltà, le mille attese e le troppe promesse disattese, riesce a riaprire dopo quasi due anni la propria attività. Un centro di estetica e parrucchieria “Beauty House” che da piazza San Marco, cuore del centro storico si “trasferisce” nel nuovo centro cittadino. Inaugurazione domenica 12 dicembre in viale Croce Rossa 215, secondo piano. Per chi ci sarà per un brindisi, una stretta di mano e una cioccolata calda l’appuntamento è dalle ore 16. 11/12/2010 11.57