Accoglienza alunni stranieri, firmato protoccollo d'intesa con Prefettura Chieti

SCUOLA. CHIETI. Nei giorni scorsi è stato firmato il Protocollo d’intesa tra la Prefettura di Chieti, Ufficio territoriale del Governo, e l’Ufficio Scolastico Regionale, Ufficio VI Ambito Territoriale di Chieti, per “l’Accoglienza degli alunni stranieri e lo sviluppo interculturale” che prevede la predisposizione di un Piano provinciale in materia di accoglienza e inclusione dei cittadini immigrati con particolare attenzione ai minori stranieri ed al loro inserimento scolastico e sociale. Il predetto Piano provinciale, che sarà elaborato dal Comitato per le buone prassi già operante all’interno del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, ha come riferimento l’esperienza dell’Ente d’Ambito Sociale Ortonese dove da diversi anni si è sperimentata una forte sinergia con le istituzioni scolastiche finalizzata all'inserimento e all'integrazione degli studenti migranti, nell'ottica del superamento delle situazioni di emergenza e del consolidamento di politiche attive di dialogo interculturale e di garanzia del diritto all'istruzione. 10/12/2010 14.58