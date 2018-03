All'auditorium Parco della Musica di Roma la Sinfonica abruzzese

MUSICA. ROMA. E’ stata presentata alla stampa questa mattina la Nona edizione del Concerto di Natale che l’Istituzione Sinfonica Abruzzese propone in cartellone in collaborazione con l’Associazione L’Aquila per la vita. Il primo dei tre concerti sarà proposto Domenica 12 dicembre 2010, alle ore 18.00 all’Auditorium della Guardia di Fianza Gen. S Florio, Scuola Guardia di Finanza a L’Aquila. Lunga collaborazione anche quella fra il Coro di Santa Cecilia e L’Orchestra Sinfonica Abruzzese che viene considerata la seconda orchestra del Coro dopo quella ufficiale. Un concerto costruito da lontano e che sarà presentato anche a Roma in due date: Mercoledì 15 dicembre, ore 20.00 all’Auditorium in via della Conciliazione ed al Parco della Musica (sala S. Cecilia) il prossimo 19 dicembre alle ore 18.0 10/12/2010 14.57