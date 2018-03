Incendio in una fabbrica di vernici nel Pescarese

CRONACA. PESCARA. Un incendio si e' sviluppato questa mattina in una fabbrica dismessa di vernici che si trova in via Raiale, a Pescara. Erano in corso le operazioni di smantellamento dei serbatoi quando e' scoppiato un incendio. A quanto sembra nel serbatoio c'era del bitume. Si e' creato molto fumo e diversi cittadini si sono rivolti ai vigili del fuoco per segnalare l'accaduto, considerato che il fumo arrivava a Sambuceto. I pompieri sono intervenuti e hanno spento l'incendio. 10/12/2010 12.35