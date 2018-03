Incidenti stradali: tre diciottenni in ospedale a Teramo, uno e' grave

CRONACA. MONTORIO. Un diciottenne e' in rianimazione all'ospedale di Teramo e altri due coetanei sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte intorno all'1,30 sulla strada che porta a Montorio passando da Villa Ripa Frondarola di Teramo. L'auto a bordo della quale viaggiavano i tre diciottenni teramani si e' ribaltata sotto al ponte finendo in una scarpata. Il conducente versa in gravi condizioni per diversi traumi, mentre uno dei ragazzi ha riportato danni alla milza. Il terzo e' riuscito a dare l'allarme chiamando i genitori che hanno avvisato il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per liberare dalle lamiere i tre giovani, un'ambulanza, la polizia stradale e la Croce Rossa di Teramo. 10/12/2010 10.17