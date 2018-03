Studente vastese suicida da viadotto in Molise

CRONACA. ISERNIA. Un 25enne originario di Vasto si è tolto la vita gettandosi da un viadotto della statale 650 "Trignina" che collega Molise e Abruzzo. Il giovane studente da tempo si era stabilito a Molfetta (Foggia). Oggi con la sua auto ha raggiunto il viadotto, alto 80 metri, che si trova tra Bagnoli del Trigno (Isernia) e Civitanova del Sannio (Isernia) e ha compiuto il terribile gesto. Il corpo è stato recuperato dai Vigili del fuoco, dopo una segnalazione della Guardia di finanza di Isernia che indaga per stabilire le cause che hanno spinto il 25enne a suicidarsi. Secondo quanto si è appreso non ha lasciato alcuni biglietto in auto. 09/12/2010 17.54