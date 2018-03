Europa: Pagano si insedia alla presidenza Calre

POLITICA. PESCARA. Passaggio di consegne per la Presidenza della Calre 2011, questa mattina, nella sede di Pescara del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Presenti il Presidente del Consiglio della Provincia autonoma di Trento, Giovanni Kessler, che ha guidato la Calre nel 2010 e che stamane, nella cerimonia di insediamento ufficiale, ha consegnato simbolicamente al Presidente Pagano la "makila", una sorta di bastone di tradizione basca. "La mia presidenza alla guida della Calre offrira' sicuramente nuove opportunita' per la promozione della Regione Abruzzo, ma sara' altresi' un'occasione preziosa per rafforzare il regionalismo in senso lato". Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo, Nazario Pagano. 09/12/2010 16.19