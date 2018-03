Cassetta Postale on line: la corrispondenza con l’Inps è sul web

WEB. È attivo sul sito internet dell’Inps (www.inps.it) il servizio “Cassetta Postale on line”: uno strumento nuovo pensato per rendere ancora più trasparente la comunicazione dell’Istituto con i milioni di italiani che, per i motivi più diversi, hanno ricevuto almeno una comunicazione dagli uffici Inps negli ultimi anni. Il servizio consente infatti di monitorare direttamente sul web tutta la corrispondenza intercorsa con l’Inps, dal 2006 ad oggi. Attraverso la Cassetta Postale on line è possibile visualizzare tutte le lettere ricevute dall’Inps in formato PDF e, in caso di raccomandata A/R, anche l’immagine della ricevuta di ritorno con la data di ricezione. Nel caso in cui la spedizione non sia andata a buon fine, si può visualizzare l’immagine della busta con l’indicazione del motivo della mancata consegna. 09/12/2010 16.02