Obiettivo Spoltore, nasce la nuova associazione politico culturale

POLITICA. SPOLTORE. Venerdì 10 dicembre 2010 alle ore 18, presso la società Operaia di Spoltore si svolgerà l’Assemblea pubblica per la presentazione della nuova associazione politico culturale “Obiettivo Spoltore”. Parteciperanno i consiglieri comunali Paolo De Amicis, Pierpaolo Pace, Rocco Basile, l’assessore comunale Luciano D’Incecco. Interverrà il sindaco Franco Ranghelli. L’Associazione politico culturale-sociale nasce per costruire legami e relazioni per realizzare lo sviluppo sostenibile socio-economico e infrastrutturale del territorio di Spoltore, indiscutibile cerniera dell’area cosiddetta metropolitana con propria identità di chiara tradizione e radice vocativa che si apre al futuro delle opportunità. Obiettivo Spoltore vuole essere una palestra «nobile e aggregante, fucina di idee per dare e ricevere “speranza” dai giovani, dagli anziani e dalle famiglie e da quanti hanno a cuore la formazione e la crescita di una sana classe dirigente del paese preparata, lungimirante al servizio della gente e della res publica». 09/12/2010 15.58