Rapina a Mps Teramo, e' caccia al bandito solitario

CRONACA. TERAMO. Un rapinatore solitario oggi intorno alle 13 ha rapinato la filiale del Monte dei Paschi di Siena, in via Oberdan a Teramo. Il bandito con il volto semicoperto da un cappellino sotto la minaccia di un probabile taglierino si e' fatto consegnare oltre cinquemila euro in contanti, prima di fuggire a piedi per le vie del centro cittadino. Indagano la squadra mobile e i carabinieri di Teramo che stanno visionando le immagini delle telecamere dell'Inps la cui sede si trova proprio nei pressi della Monte Paschi. Il rapinatore e' di corporatura normale ed e' fuggito senza lasciare traccia imboccando una delle traverse di via Oberdan dove ad attenderlo c'era probabilmente un complice. 09/12/2010 15.22