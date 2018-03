Elezioni Vasto. Menna (Verdi) candidato sindaco

POLITICA. VASTO. L'ex consigliere nazionale dei Verdi Ivo Menna ha presentato questa mattina a Vasto la sua candidatura a sindaco della città che nella prossima primavera sarà chiamata alle urne. E per non smentire la vocazione ambientalista Menna ha annunciato che tra i temi che seguirà con più attenzione saranno quelli della salute pubblica e della giustizia. Per queste ragioni la sua lista si chiamerà "La nuova terra" e gran parte dei candidati sarà composta da ex lavoratori della Svoa di Punta Penna che per anni hanno avuto contatto con l'amianto tanto da aver avuto un riconoscimento anche in sede giudiziaria. "Siamo in piena emergenza ambientale e con evidenti vuoti di democrazia - ha detto Menna - ed è per questo che vogliamo dare voce alla gente comune per far risvegliare in loro la coscienza critica è stata mortificata". 09/12/2010 15.15