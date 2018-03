"Punteruolo Rosso delle Palme: la Proposta di Agronomi e Forestali"

CRONACA. ABRUZZO. Quella del 2010 è la peggiore epidemia che mai si sia verificata in Italia, per quanto riguarda gli attacchi alle palme da parte del punteruolo rosso. La preoccupazione e le contromisure, messe in atto da parte degli Agronomi e Forestali Abruzzesi per debellare il punteruolo rosso delle palme (un coleottero curculionide, originario dell'Asia, micidiale parassita di molte specie di palme), sottolineano la necessità di fare prevenzione per anticipare l’attacco. Questo è il tema che la nostra Federazione vuole affrontare nei due convegno scientifici organizzati a Francavilla al Mare (Museo Michetti - sala Ipogea) il 10 Dicembre-2010 (inizio ore 16,30) ed a Roseto degli Abruzzi (Sala Villa Comunale) il 17 Dicembre-2010 (inizio ore 16,00), unitamente all’Arssa Abruzzo e Assam Marche, Assoflora, Assoverde e Liberi Professionisti. 09/12/2010 12.24