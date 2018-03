Palestina e Israele una pace possibile? Incontri con Luisa Morgantini

POLITICA. TERAMO-GIULIANOVA. Sarà il conflitto israelo-palestinese e la sua possibile risoluzione al centro della conferenza con l'Onorevole Luisa Morgantini, già Vicepresidente del Parlamento Europeo e co-fondatrice della Rete Internazionale "Donne in nero contro la Guerra e la Violenza", in programma giovedì 9 dicembre alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale di Teramo per la rassegna “Emergenze Mediterranee”. Al termine dell’incontro, alle ore 22.00 all’interno del Teatro, il debutto nazionale dello spettacolo "Ricordati di chiudere bene la porta. Vita in Palestina". Vincitrice nel 2009 del Premio Donna Mostra Donna, la pièce teatrale nasce dalle testimonianze, raccolte prima in Italia, poi direttamente a Gerusalemme, di uomini e donne che vivono o hanno vissuto in prima persona il conflitto israelo-palestinese. L’evento sarà replicato venerdì 10 dicembre alle ore 21.00 nel Centro Socio-Culturale del Quartiere Annunziata (fine Lungomare Sud) di Giulianova. L'ingresso è gratuito in entrambi i giorni. 07/12/2010 17.11