Al via domani la rassegna "Note di Natale" a Pescara

MUSICA. PESCARA. Prende il via domani, mercoledì 8 dicembre, la rassegna “Note di Natale”, concerti di musica classica a tema natalizio promossi dalla Provincia di Pescara e realizzati in collaborazione con il Centro Studi per la Musica Antica “Gabriele d’Annunzio”. Un calendario itinerante che comincia il giorno dell'Immacolata Concezione e prosegue fino ai giorni che precedono il Natale. Ecco, di seguito, gli appuntamenti in programma: mercoledì 8 dicembre, ore 17: Tocco da Casauria, Cantine Filomusi Guelfi. Sabato 11 dicembre, ore 18: Penne, Sala Polivalente Francesco D’Angelosante, Piazza Luca da Penne. Sabato 18 dicembre ore 20: Picciano, Chiesa della Beata Vergine Maria del Soccorso, Piazza Duca degli Abruzzi. Domenica 19 dicembre ore 19.30: Pescara, Chiesa della Beata Vergine Maria del Rosario, Via Cavour. 07/12/2010 13.26