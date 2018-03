Barista teramano picchiato e derubato da due ubriachi

CRONACA. CONTROGUERRA. Un barista di 44 anni e' stato picchiato e derubato da due clienti, la scorsa notte a Controguerra (Teramo). Tra il commerciante, titolare dell'esercizio pubblico situato sulla Bonifica del Tronto e due avventori residenti a Corropoli e Alba Adriatica e' scoppiato un diverbio sfociato nell'aggressione e nel danneggiamento del locale. In piu' i due, che secondo al denuncia dei carabinieri erano in stato di ebbrezza, hanno derubato il barista del giubbotto con dentro il portafoglio. I due clienti sono stati denunciati per concorso in furto aggravato, lesioni personali e danneggiamento aggravato. Essendo trascorsa la flagranza del reato non sono scattate le manette. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Corropoli. L'uomo ha riportato ferite giudicate guaribili in 12 giorni. 07/12/2010 13.24