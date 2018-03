Fidas, a Bellante la sfilata di moda di solidarietà

SOLIDARIETA'. BELLANTE. L’associazione Donatori di Sangue Fidas di Bellante organizza per domenica 5 Settembre alle ore 20.30 in Piazza del Belvedere a Bellante la IV Edizione della Sfilata di Moda La Luna sulla Terrazza. L’intera serata sarà caratterizzata dalla compartecipazione delle differenti realtà presenti nel territorio di Bellante: dalle case di moda locali, che presenteranno le loro collezioni di abiti per il prossimo anno, ai giovani che li indosseranno, passando per i numerosi artisti e professionisti che contribuiranno ad arricchire la manifestazione. A fare da cornice alla sfilata, la Mostra Collettiva di Pittura Contemporanea «Arte and Fashion» presentata dall’Associazione Artistica Culturale BellantArte. 04/09/2010 9.42