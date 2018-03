A Torre de’ Passeri, il primo raduno di auto d’epoca

AUTO. TORRE DE’ PASSERI. Prove sportive e attenzione al territorio. Per la festa dell’Immacolata, domani mercoledì 8 dicembre, il Comune di Torre de’ Passeri in collaborazione la pro loco cittadina e il club Pescara corse Veteran car organizza in paese il 1° raduno di macchine d’epoca. Il ritrovo è previsto alle 9.30 in piazza papa Giovanni XXIII. Ci saranno una trentina di veicoli, dagli anni ’30 agli anni ’80, tra cui alcuni di notevole interesse storico-collezionistico come una O.M. modello 665 del 1930 e una Ford A del 1931. Alle10 è prevista una prova di regolarità in viale Garibaldi, poi alle 11.30 il corteo di auto d’epoca partirà da Torre de’ Passeri per un giro turistico del Casauriense che toccherà Cervarano, Pietranico, Corvara, Pescosansonesco, Castiglione a Casauria e di nuovo Torre de’ Passeri. La manifestazione sarà conclusa con un pranzo conviviale. 07/12/2010 10.41