Autismo. Convegno a Montesilvano

SALUTE. MONTESILVANO. Il giorno 11 Dicembre 2010 presso L’Oasi dell Spirito di Montesilvano (Pe) alle ore 9.00 si terra’ un convegno di aggiornamento in riabilitazione su: “Adulti con disturbi dello spettro autistico” percorsi diagnostici,terapeutici e assistenziali;interventi psico-educativi per la promozione delle autonomie personali e sociali. L’evento organizzato dal Centro Tabor della Fondazione Papa Paolo VI dal Direttore Dr. Ettore Ricciuti e dal Direttore Sanitario Dott.Antonio Di Blasio,ha come obiettivo quello di presentare le problematiche che si devono affrontare quando vengono attivati percorsi e servizi per la presa in carico di pazienti adulti con disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. Verranno presentati i dati epidemiologici disponibili e i diversi percorsi attivabili nel caso di soggetti adulti a basso e ad alto funzionamento cognitivo. 07/12/2010 10.39