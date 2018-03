A Spoltore la 15° edizione di "Natale con noi"

SPETTACOLO. SPOLTORE. Torna con puntualità ‘Natale con noi’, la manifestazione promossa dall’Associazione SpoltorestateSport e Cultura, che giunge quest’anno alla sua 15^ edizione. Come in ogni occasione ci sono proposte e novità interessanti, quest’anno quelli della istituzione del premio Licio Dell’Elce “la bottega d’autore”, che si ripeterà ogni anno e con la finalità di dare riconoscimenti a persone, enti ed istituzioni che si siano distinti per l’impegno nei campi della cultura, delle arti, del volontariato e della solidarietà, dell’economia e soprattutto a lavoratori artigiani (i riconoscimenti vengono decisi da una apposita commissione costituita che vede la presenza di Pietro Nissi, fotografo di famosi attori; Amedeo Ranghelli, presidente dell’Associazione e di Davide Cavuti, musicista); l’altra è il concorso “natale creativo”, che premierà gli addobbi natalizi, esterni alle abitazioni, più suggestivi. Il programma e ricco e comprende numerosi appuntamenti fino al 6 gennaio. 06/12/2010 11.22