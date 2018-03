Mostra di presepi a Pescara della associazione Mousikè

MOSTRA. PESCARA. La 10^ edizione della mostra “Un mondo di presepi”, organizzata dall’Associazione Culturale “Mousikè - Arte delle Muse” presso la propria sede invia Piomba 23 a Pescara, espone circa 600 presepi, tra grandi e piccolissimi, come quello inserito all’interno di un guscio di pistacchio dove i personaggi sono realizzati con semi di uva. Tra le novità una scultura su radica di cocco proveniente dalla Birmania. Quattro i settori: “presepi etnici” provenienti da sessanta Paesi; “Il presepe nell’arte” curato dal prof. Leo Strozzieri con opere di pittori provenienti da tutta l’Italia, arricchito da un dipinto di Simona Atzori, danzatrice e pittrice priva degli arti superiori, testimonial dei diversamente abili, che dipinge usando i piedi. E poi ci saranno i settori “Un filo… un presepe” e il “Presepe abruzzese” in stile napoletano. La mostra resterà aperta dal 9 Dicembre al 6 Gennaio, l’ingresso è libero e le scuole per appuntamento. 06/12/2010 8.01