Serata di gala al Supercinema di Chieti con la festa dello sport

SPORT. CHIETI. Una serata di gala per celebrare lo sport teatino. E’ lo scopo della “Festa dello sport”, l’appuntamento che, come tradizione vuole, anche quest’anno sarà organizzato dal Coni provinciale di Chieti. Si tratta di un evento prestigioso che si terrà giovedì 9 dicembre presso il Teatro Supercinema di Chieti a partire dalle ore 17. La “Festa dello sport”, voluta dal comitato provinciale del Coni, sarà l’occasione per premiare dirigenti, tecnici, società e soprattutto gli atleti, segnalati nel corso della stagione sportiva dalle varie federazioni, che grazie ai loro risultati hanno dato lustro al territorio della provincia di Chieti. Saranno consegnate anche le Stelle al Merito e le Medaglie al valore atletico . Alla cerimonia del 9 dicembre al Supercinema parteciperanno le autorità sportive, civili e politiche in rappresentanza di Regione, Provincia e Comune. 05/12/2010 20.17