Rifiuti, comizio di informazione di Pio Rapagnà

POLITICA. ROSETO. Domenica 5 dicembre 2010 alle ore 11,00 in piazza Della Libertà di Roseto degli Abruzzi, si svolgerà una “Manifestazione Civica” organizzata da Pio Rapagnà sul problema della raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani e del nuovo aumento della TARSU deciso dalla Amministrazione Comunale per chiedere al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale di ritirare il nuovo aumento del 25% della TARSU che, in mancanza della attuazione effettiva della raccolta “porta a porta”, non ha alcuna giustificazione nemmeno rispetto alla decisione assunta di ricapitalizzare, per salvare, il CIRSU. 04/12/2010 12.35