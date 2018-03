Donna dispersa a Morino, trovato corpo trascinato da acque

CRONACA. AVEZZANO. E' stato trovato questa mattina il corpo senza vita della donna di 77 anni, I.S., scomparsa due giorni fa da Morino (L'Aquila) nella Valle Roveto. Le ricerche erano state avviate dopo la denuncia dei famigliari, che avevano segnalato il punto in cui la donna poteva essersi allontanata, in una zona di montagna. Ieri sono stati perlustrati sia i ripidi versanti sia l'alveo del torrente Lo Schioppo, in piena per le forti piogge di questi giorni. La prima ipotesi era stata quella di una caduta accidentale della donna nel torrente. Questa mattina il corpo è stato individuato oltre un chilometro a valle, dove era stato trascinato dalle acque. Alle ricerche hanno partecipato Vigili del Fuoco, Carabinieri, volontari e uomini della Protezione Civile di Avezzano. 04/12/2010 12.32