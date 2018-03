Donna dispersa a morino, senza esito ricerche

CRONACA. L'AQUILA. Sono proseguite anche ieri le ricerche di una donna di 77 anni, I.S., di Morino (L'Aquila), dispersa da giovedì sera. Lo ha reso noto il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell'Abruzzo. I familiari della donna hanno segnalato che dopo essere andata ad accudire gli animali in località La Grancia, la signora non è rientrata a casa. Alle ricerche hanno partecipato, oltre ai tecnici del Soccorso Alpino, con anche due unità cinofile, anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. Poiché la zona era interessata da forti piogge, sono stati perlustrati sia i ripidi versanti che l'alveo del torrente Lo Schioppo, peraltro in piena. Le ricerche sono proseguite fino alle 3 giovedì notte, per poi riprendere ieri mattina. I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati con le corde sui versanti rocciosi mentre le unità di soccorso fluviale del Vigili del Fuoco perlustravano l'alveo. A metà mattinata è stata trovato nei pressi del fiume un foulard della signora. All'ora di pranzo, essendo terminata senza esito la perlustrazione dei versanti che scendono al fiume i tecnici del Soccorso Alpino hanno terminato le operazioni, mentre sono rimaste in attività le unità di soccorso fluviale dei Vigili del Fuoco. 04/12/2010 8.50