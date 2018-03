Capitaneria Ortona: Giovanni Greco è il nuovo comandante

CRONACA. ORTONA. Il capitano di fregata Giovanni Greco, 49 anni di Milano, e' il nuovo comandante della capitaneria di porto di Ortona (Chieti). Succede a Giuseppe Fama', che dopo 3 anni lascia l'incarico per andare a ricoprirne uno nuovo alla direzione generale della Marina Militare a Roma, da dove proviene anche il nuovo comandante. Greco dal 1999 al 2001 e' stato comandante dell'ufficio circondariale marittimo di Fano (Pesaro). La cerimonia del passaggio delle consegne e' avvenuta questa mattina nella piazza principale di Ortona, alla presenza delle autorita' civili e militari dell'intera provincia di Chieti. La scelta di tenere la manifestazione in citta', e non in porto, e' stata del comandante Fama', che ha voluto cosi' suggellare il forte legame che da sempre esiste tra la capitaneria e la comunita' ortonese. 03/09/2010 15.27