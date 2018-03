Due strutture d’accoglienza donate dalla Croce Rossa a Navelli

CRONACA. NAVELLI. Domani 4 dicembre 2010, doppio appuntamento per il Comune di Navelli. Alle ore 11 sarà inaugurata la Casa di Accoglienza per Anziani della frazione Civitaretenga, volta ad ospitare anziani rimasti soli che hanno visto la loro abitazione danneggiata seriamente dal sisma dello scorso anno.Alle ore 12, a Navelli capoluogo sarà invece inaugurato il Centro Civico Polivalente, che andrà a sostituire la casa municipale ed alcuni servizi di base che hanno perso la loro sede, in seguito al danneggiamento strutturale della vecchia sede municipale. Le due strutture sono state donate dalla Croce Rossa Italiana e dalla Croce Rossa Svizzera, che saranno rappresentati dal Presidente Nazionale Francesco Rocca e dal Commissario del comitato regionale CRI Abruzzo Maria Teresa Letta, i quali affiancheranno il Sindaco di Navelli, Paola Di Iorio e le altre autorità civili e militari. Alle cerimonie parteciperanno inoltre le associazioni di volontariato presenti sul territorio.03/12/2010 15.53